الحبس سنتين لعصابة سرقة الهواتف المحمولة في المرج

قضت محكمة جنح المرج بالحبس سنتين لعاطلين بتهمة سرقة هواتف محمول من المواطنين بأسلوب النشل بمنطقة المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين اعترفوا باستقلال دراجة نارية ونشل وسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.

وأضاف المتهمان أنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب النشل، وأكدا سرقة ٨ هواتف محمولة بتلك الطريقة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من سيدة يفيد سرقة هاتفها المحمول من قبل شخصين أثناء سيرها في الطريق العام وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية واعترفوا بسرقة الهواتف المحمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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