انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية في أحد العقارات بمدينة نصر نشب بها حريق لبيان الاسباب وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحريات أن ماسًا كهربائيًّا من إحدى الوصلات وراء نشوب الحريق.



وكشفت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة نصر دون وقوع أي إصابات.



حريق شقة سكنية بمدينة نصر

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتداده لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.