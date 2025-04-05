السبت 05 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

عصام صاصا يتصدر تريند اليوتيوب بـ"أنا البطل" (فيديو)

عصام صاصا
عصام صاصا

عاد مطرب المهرجانات عصام صاصا، لتصدر تريند اليوتيوب من جديد بأغنية “أنا البطل”، والذى شارك في غنائها مع المطرب الشاب عنبة.  

في هذا السياق، وصلت نسبة مشاهدة الأغنية إلى ما يقرب من مليون مشاهدة، بعد طرحها بيومين على قناته الخاصة على اليوتيوب.  

وكان  مطرب المهرجانات عصام صاصا شارك بأغنية ضمن أحداث مسلسل ولاد الشمس. 

مسلسل ولاد الشمس 

ومسلسل ولاد الشمس مكون من 15 حلقة، وعرض في موسم رمضان 2025 عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

قصة مسلسل ولاد الشمس 

ويكشف مسلسل ولاد الشمس العديد من التحديات التي يواجهها الأطفال في دور الأيتام، وكيف يلجأ أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال هؤلاء الأطفال في أعمال غير مشروعة.

ويسلط الضوء على معاناتهم وتحولهم إلى ضحايا لظروف خارج إرادتهم من خلال الشابين ولعة ومفتاح، اللذين يتفقان على مواجهة مجدي، الذي يجسده محمود حميدة، مدير دار الأيتام الذي يستغل الأطفال في أعمال السرقة والنشل ويترك لهم الفتات.

ويتفق الشابان على بدء مرحلة جديدة لأبناء الدار بعيدًا عن هذه الأعمال الإجرامية، فيبدأن في تنظيم فرق للبحث عن فرص عمل.

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