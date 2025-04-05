بدء التشغيل التجريبي لمسارات الزيارة والدخول للأهرامات الثلاثاء

تبدأ وزارة السياحة والآثار تطبيق إجراءات التشغيل التجريبي للزيارة بالمنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الـ8 من ابريل الجاري، وذلك في ضوء عمليات تطوير التجربة السياحية التي قامت بها شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات هناك.

خطة شركة أوراسكوم بيراميدز لتطوير التجربة السياحية بالأهرامات

واستهدفت الخطة التي قامت بها شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات إحداث نقلة نوعية للتجربة السياحية بالأهرامات، حيث تضمنت تنفيذ أعمال مبنى الزوار لاستقبال السائحين والزائرين وفقا لأحدث النظم العالمية مع مراعاة البعد التاريخي والأثري لمنطقة الأهرامات وهو يهدف المبنى إلى تجهيز السائح لزيارة منطقة الأهرامات بحيث يضم قصصا للملوك معلقة على الحوائط، وجداريات تتضمن شرحا وافيا للمنطقة.

كما تضمنت خطة التطوير أيضا تجهيز مبنى VIP للزيارات، وهو مجهز أيضا بشكل كبير لاستقبال الوفود السياحية، ولم تغفل الشركة مراعاة حق أصحاب الهمم، حيث خصصت ممرات وأماكن مجهزة لخدمتهم، كما تم تجهيز ساحة انتظار للسيارات بالمنطقة لاستيعاب نحو 1100 عربة و200 أتوبيس قابلة للزيادة، وتم تحديد مسارات للزيارة عبر 7 محطات مجهزة بكافة الخدمات التي يتطلبها الزائر أثناء رحلته بالأهرامات، حيث تم تجهيز أماكن لتقديم المشروبات الخفيفة ودورات المياه وبازارات شراء الهدايا ومركز طبي لتقديم الإسعافات الطبية السريعة للسائحين على أن يكون التنقل بين المحطات بأتوبيسات كهربائية للحفاظ على المنطقة الأثرية.

تطوير مسارات الزيارة والتنقل بين الأهرامات

وتضم المحطات الرئيسية للتنقل بين مسارات الزيارة عددًا من الخدمات الخاصة بالزائرين منها مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi وماكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكتروني للمحمول، ومجموعة من المقاعد المظللة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، وذلك في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها مثل توفير مناطق مخصصة للأطفال، ومواقع مخصصة للتصوير، وكذلك ماكينات صرف آلي، ما يأتي في إطار حرص الشركة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنطقة، التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.

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