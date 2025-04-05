السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء التشغيل التجريبي لمسارات الزيارة والدخول للأهرامات الثلاثاء

الأهرامات
الأهرامات
ads

 تبدأ وزارة السياحة والآثار تطبيق إجراءات التشغيل التجريبي للزيارة بالمنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الـ8 من ابريل الجاري، وذلك في ضوء عمليات تطوير التجربة السياحية التي قامت بها شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات هناك.

 

خطة شركة أوراسكوم بيراميدز لتطوير التجربة السياحية بالأهرامات

واستهدفت الخطة التي قامت بها شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات إحداث نقلة نوعية للتجربة السياحية بالأهرامات، حيث  تضمنت تنفيذ أعمال مبنى الزوار لاستقبال السائحين والزائرين وفقا لأحدث النظم العالمية مع مراعاة البعد التاريخي والأثري لمنطقة الأهرامات وهو يهدف المبنى إلى تجهيز السائح لزيارة منطقة الأهرامات بحيث يضم قصصا للملوك معلقة على الحوائط، وجداريات تتضمن شرحا وافيا للمنطقة.

كما تضمنت خطة التطوير أيضا تجهيز مبنى VIP للزيارات، وهو مجهز أيضا بشكل كبير لاستقبال الوفود السياحية، ولم تغفل الشركة مراعاة حق أصحاب الهمم، حيث خصصت ممرات وأماكن مجهزة لخدمتهم، كما تم تجهيز ساحة انتظار للسيارات بالمنطقة لاستيعاب نحو 1100 عربة و200 أتوبيس قابلة للزيادة، وتم تحديد مسارات للزيارة عبر 7 محطات مجهزة بكافة الخدمات التي يتطلبها الزائر أثناء رحلته بالأهرامات، حيث تم تجهيز أماكن لتقديم المشروبات الخفيفة ودورات المياه وبازارات شراء الهدايا ومركز طبي لتقديم الإسعافات الطبية السريعة للسائحين على أن يكون التنقل بين المحطات بأتوبيسات كهربائية للحفاظ على المنطقة الأثرية.

 

تطوير مسارات الزيارة والتنقل بين الأهرامات 

وتضم المحطات الرئيسية للتنقل بين مسارات الزيارة عددًا من الخدمات الخاصة بالزائرين منها مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi وماكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكتروني للمحمول، ومجموعة من المقاعد المظللة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، وذلك في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها مثل توفير مناطق مخصصة للأطفال، ومواقع مخصصة للتصوير، وكذلك ماكينات صرف آلي، ما يأتي في إطار حرص الشركة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنطقة، التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة السياحة والآثار الأهرامات هضبة الأهرامات شركة اوراسكوم بيراميدز للمشروعات اوراسكوم بيراميدز أوراسكوم بيراميدز للمشروعات

مواد متعلقة

مواعيد زيارة قاعات المتحف المصري الكبير

فيتو تستعرض التفاصيل الكاملة، "أوراسكوم" تحقق حلم تطوير التجربة السياحية بالأهرامات

المتحف المصري الكبير ينظم عرضا فنيا لموكب حتحور

ساويرس: هناك خطة لطرح مجموعة أوراسكوم في أسواق المال خلال السنوات الثلاث المقبلة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: كارثة بسبب انفجار شاحن هاتف بالهرم، ارتفاع أسعار الجبن، عبد الحفيظ ينقلب على الأهلي، ترامب يفقد صيدا ثمينا بسبب الرسوم

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 5 أبريل 2025

قيدوه وحطوا خشبة في فمه، وفاة مسن بعد أيام من اعتداء شقيقه ونجله عليه بسبب الميراث بالدقهلية

لقاء الفرصة الأخيرة، موعد مباراة مصر والكاميرون في أمم إفريقيا للناشئين

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

كيف نظم قانون العمل تشغيل الأجانب في مصر؟

سعر السمك اليوم بسوق العبور، تراجع البلطي بعد القفزة الجنونية وارتفاع كبير في الكابوريا

منوعات

المزيد

فضيحة تزلزل هوليوود، فان دام متهم بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بالبشر

أبسط وأرخص وجاهز للعمل دائما، روبوت صيني بعجلات لخدمة المطاعم والمكاتب (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يقاطعون حفل الذكرى الـ50 لشركة مايكروسوفت (فيديو)

طفل ينفذ سرقة على طريقة أفلام الكوميديا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5 أبريل 2025 في مصر

ارتفاع كبير في الفلمنك والإسطنبولي، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

باستثناء الكندوز، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم لليوم الثاني على التوالي

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 شروط يجب توافرها في أعضاء اللجنة العليا واللجان المشكلة في قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زيارة الطبيب فى المنام وعلاقته بسفر قريب يحمل الخير

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

معجزات الرسول.. إخباره باستشهاد قادة المسلمين الثلاثة

المزيد
الجريدة الرسمية