موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم السبت، نظيره فالنسيا على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن لقاءات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، موسم 2024 /25.



موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني



تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في تمام الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:15 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا



تذاع مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، في حين أن فالنسيا لديه 31 نقطة في المركز السادس عشر.



وفاز ريال مدريد في مباراة مثيرة على فالنسيا، في الدور الأول من هذا الموسم من الليجا، بهدفين مقابل هدف.

وتعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، البروفة الأخيرة لريال مدريد قبل لقاء آرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

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