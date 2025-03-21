قاضية فيدرالية تمنع فريق ماسك من الوصول إلى بيانات موظفي إدارة الضمان الاجتماعي

منعت قاضية فيدرالية، أمس الخميس، إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، التي يشرف عليها إيلون ماسك، مؤقتًا من الوصول إلى أنظمة إدارة الضمان الاجتماعي التي تحتوي على بيانات لملايين الأمريكيين.

صيد في الماء العكر

وينص قرار قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إلين هولاندر في ولاية ماريلاند أيضًا على إلزام فريق ماسك بحذف أي بيانات شخصية تعريفية قد تكون بحوزتهم. واصفة عملهم بأنه "صيد في الماء العكر".

نقابات عمالية ومتقاعدون يتمردون على ماسك

ويأتي ذلك بعد أن طلبت نقابات عمالية ومتقاعدون استصدار أمر طارئ يحد من وصول الوزارة إلى إدارة الضمان الاجتماعي وأنظمتها الضخمة التي تحتوي على البيانات الشخصية.

وقالوا إن وصول الوزارة "غير المحدود تقريبًا" إلى هذه البيانات ينتهك قوانين الخصوصية ويمثل مخاطر كبيرة على أمن المعلومات.

وكتبت القاضية: "ينخرط فريق وزارة الكفاءة الحكومية بشكل أساسي في الصيد في الماء العكر في إدارة الضمان الاجتماعي بحثًا عن احتيال متفش، بناء على ما يزيد قليلًا عن اشتباه".

ويسمح الأمر لطاقم عمل الوزارة بالوصول إلى بيانات منقحة أو خالية من أي شيء يمكن التعرف عليه بصفة شخصية، إذا خضع الطاقم لتدريب وفحص لخلفية مآربهم.

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