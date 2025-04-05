أبسط وأرخص وجاهز للعمل دائما، روبوت صيني بعجلات لخدمة المطاعم والمكاتب (فيديو)

قدمت الشركة الصينية Pudu Robotics روبوتًا جديدًا يُسمى FlashBot Arm، وهو "قنطور بعجلات" يَعد بتغيير طريقة العمل في الفنادق والمكاتب والمطاعم.



على عكس الروبوتات البشرية باهظة الثمن التي تتميز بالمشي على قدمين، فإن هذا المساعد شبه البشري بعجلات عبارة عن حل عملي متاح وبأسعار معقولة.

لهذا الروبوت ذراعان بثلاثة مفاصل وسبع درجات حركة، وكف Pudu DH11 بإحدى عشرة درجة للحركة.

ويبلغ مدى عمله مترين، حيث يمكنه التقاط الأشياء، أو الضغط على أزرار المصعد، أو قراءة البطاقات المغناطيسية. بينما تعرض شاشته التي تعمل باللمس تعابير وجه تجعله أكثر ودًّا.

وينقل الروبوت الأشياء داخل حاوية مزودة بغطاء. وهو يستدعي المصعد ويختار الطابق تلقائيا، ويفهم الأوامر الصوتية ويُجري حوارا بسيطا بفضل الذكاء الاصطناعي والميكروفون ومكبر الصوت.

أما نظام VSLAM المزود بكاميرات RGB، وكاميرات بانورامية، ومستشعر LiDAR فتخلق خريطة ثلاثية الأبعاد للمحيط، مما يساعده على تجنب العقبات. ويزن الروبوت 15 كيلوجرامًا فقط، وتعمل بطاريته الكهربائية لمدة 8 ساعات بعد شحنها لمدة 4 ساعات.

وFlashBot Arm هو روبوت مثالي لنقل الأمتعة في الفنادق، كما سيكون ممتازًا في المكاتب والمطاعم ومراكز التسوق والمستشفيات.

ويقول رئيس الشركة المصنعة إنه "يُحضر الطعام، أو المستندات، أو الأدوية بكل سهولة، دون تعب".

ويمثل FlashBot Arm، حسب رئيس الشركة، خطوة حقيقية نحو أتمتة الحياة اليومية. وعلى عكس الروبوتات البشرية، فهو أبسط، وأرخص، وجاهز للعمل دائمًا.

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