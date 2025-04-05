حقيقة توقيع عقوبة على ربيعة وعاشور بعد مشادة مباراة الهلال السوداني (فيديو)

كشفت تقارير داخل النادي الأهلي، عن كواليس الأزمة الأخيرة في الفريق بعد المشادة بين رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وزميله إمام عاشور لاعب خط الوسط في مباراة الهلال السوداني، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على إستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.



واكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي عن وجود مشادة بين رامي ربيعة وإمام عاشور، موضحا أن هذا الأمر لم يتعد مرحلة العتاب بين زميلين في الملعب، ولم يتطور للخروج عن النص بين الثنائي.

وأضافت أن ربيعة وعاشور حدث بينهما عتاب في الملعب بسبب إحدى الكرات، إذ إنه كان مفترض على إمام عاشور حينها القيام بالتغطية ما دفع رامي ربيعة لتوجيهه وانتهت الأمور عند هذا الحد، وبعد نهاية اللقاء دخل الثنائي غرفة الملابس ولم يحدث شيئًا بعدها بينهما، كما تدرب اللاعبان بعدها معًا في الجيم.

مشادة بين أمام ورامي ربيعة في مبارة الهلال



أمام بصراحة كان يعصب اي حد في المبارة دي pic.twitter.com/VKEHXqU6hW — الكشك التحليلي ⚽ 🥅🏆 (@khkhalil9014) April 2, 2025

وأتم المصدر أنه لن يتم توقيع أي عقوبات على رامي ربيعة أو إمام عاشور كما يردد البعض، بعدما عقد محمد شوقي جلسة بينهما وانتهى الأمر، الذي لا يتخطى عتابا أو نرفزة داخل الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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