ذكراه الثامنة والأربعون تحل غدًا.. إبداعات العندليب في رمضان والعيد.. أشهرها «خليني كلمة» و«أنا من تراب» و«على التوتة والساقية».. قدم أول فوازير دينية بالإذاعة.. ولم يتقاض على الأغاني أجرًا لهذا السبب

عبد الحليم حافظ، تمر غدا ذكرى رحيله الـ 48، مشوار طويل مع الغناء العاطفي والأوبريت، ولم ينس تقديم أغاني المناسبات، فقدم الأغنية الوطنية والدينية والفزورة، ففي شهر رمضان المبارك كان لعبد الحليم حافظ إسهامات غنائية ما زالت موجودة في أذهان المستمعين.

قدم عبد الحليم حافظ في شهر رمضان الأدعية الدينية بل إنه تفوق في تقديمها ولم يتقاض عنها أجرا بل قدمها جميعا هدية إلى الإذاعة، كتبها جميعا الشاعر عبد الفتاح مصطفى، من هذه الأدعية الدينية التي غناها عبد الحليم حافظ وعبرت عن مناسبات دينية وخاصة شهر رمضان وقدمها بصوته العذب الشجي "نفضت عينيا المنام"، "أنا من تراب"، "على التوتة والساقية "، "أدعوك يا سامع دعائي "، "ورحمتك في النسيم"، "بيني وبين الناس"، خليني كلمة"، وغيرها.

دعاء أنا من تراب

قدم عبد الحليم حافظ أولا دعاء " أنا من تراب " في إذاعة الشرق الأوسط عام 1974 بعد الإفطار في رمضان كتبه عبد الفتاح مصطفى ولحنه محمد الموجي “ أنا من تراب والإرادة هي سرك فيه.. تنوره بحكمتك وبرحمتك تهديه / تراب وسرك.. إذا مس التراب يحييه /إلهمني حب الخير.. وحب الجمال والحق / خليني أقول للشيطان.. مهما غواني لأ / علمني أثبت.. ولو زال الجبل وانشق / الهمني يا رب..علمني يا رب / يا رب سبحانك ياااارب.

إشادة من عمار الشريعى

وقال عمار الشريعى: “عبد الفتاح مصطفى الذي تصدر الكتابة الدينية لأدعية عبد الحليم حافظ فاضت المعانى عنده بالكثير في تدفق غير عادي خاصة في الشهر الفضيل، هذا الدعاء تمثل فيه فكرة العند مع الشيطان، والقدرة على قول كلمة لا، وهي كلمة من أصعب الكلمات التي تقال لشيطان الغريزة والرغبة الطاغية عند الإنسان وهي هنا قمة الاقتدار النفسي ”.

عبد الحليم فى شبابه

ويؤكد الشاعر الغنائي الكبير مصطفى الضمراني أن عبد الحليم حافظ لم يتقاض أجرا على أغانيه الدينية، وكان يعتبرها بمثابة صدقة جارية، خاصة أنه في أيامه الأخيرة بدأ يستشعر قرب الأجل ويلمّح في حديثه بيننا إلى هذا، لذلك خرجت هذه الأغاني بمشاعر أقرب للتعبد ومحاولات التقرب إلى الله، بل بالعكس كان ينفق من جيوبه على ألحانها والعازفين لتقديمها.

يا سامع دعائي في ليلة رمضان

قدم عبد الحليم ليلة رمضان 1971 دعاء " يا سامع دعائي يا عالي فوق كل غاية..يا عالم السر وحدك والكل لك في النهاية يا رب / اجعلني صادق وأقول الحق لو كان مر/ خليني ما سمعش إلا صوت ضميري الحر/ خلينى بسمة حنان كلمة سلام وأمان / رحمة وعزيمة وعمل نافع يفيد ما يضر يا رب.عام 1967 كتبه عبد الفتاح مصطفى يناجي فيه ربه.

أما دعاء عبد الحليم حافظ ع التوتة والساقية فتقول كلماته:ع التوتة والساقية ..المح كل يوم عصفور فرحان يغني ويرقص للندي والنور، سجله لشهر رمضان عام 1974، لحنه محمد الموجي، أما دعاء "بين صحبة الورد " فقد كتبه احمد السمرة ولحنه فؤاد حلمي وقد سجله للإذاعة عام 1972.

دويتو على نور الفوانيس

وقبل الأدعية الدينية بأعوام طويلة وفي 1952 الموافق 27 رمضان غنى عبد الحليم حافظ دويتو غنائي مع المطربة عصمت عبد العليم وقد أذيعت بمناسبة شهر رمضان الكريم، ثم سجلت الأغنية بعد ذلك بعام بصوت عبد الحليم حافظ وحده، لينضم بها إلى مطربي المناسبات بعد أن اشتهرت أغنيته التي تقول: على نور الفوانيس بتهل يا رمضان..ونزفك يا عريس للقلب الفرحان / م العام للعام نلاقي هلالك..زهزهة ع الكون..على نور الفوانيس.

عبد الحليم حافظ وفريد الاطرش

وفي رمضان أيضا جاء الصلح بين عبد الحليم حافظ وفريد الاطرش بعد أن ظلت العلاقات بين قطيعة طويلة بينهما بسبب المنافسة الفنية، ففي ليلة من ليالي رمضان ذهب الفنان سمير صبري إلى منزل الأطرش لتسجيل حلقة في برنامجه "بدون إحراج"، والذي كان يُذاع يوميًا في إذاعة الشرق الأوسط خلال شهر رمضان الكريم، وأثناء تسجيل الحلقة بحضور الإذاعي جلال معوض وزوجته الفنانة ليلى فوزي والموسيقار أحمد فؤاد حسن وزبيدة ثروت ومها صبري دخل عبدالحليم حافظ على مجلس الحضور وقال حليم ضاحكًا: "أنا جاي أتسحر" فجرى الأطرش فرحا واحتضنه وبعد أن جلس الجميع للسحور قال حليم: "ولا واحد هيتسحر قبل ما نسمع الأستاذ يغني وأخذ العود وأعطاه لفريد، وبدأ فريد يغني أغنية "يا جميل يا جميل" وصفق عبدالحليم وغنى معه يا فريد يا فريد، وفريد يقول يا حليم يا.

مسلسل أرجوك لا تفهمنى بسرعة

من الذكريات التي كانت لعبد الحليم حافظ، في شهر رمضان تصوير المسلسل الإذاعي "أرجوك لا تفهمنى بسرعة" مع الفنان عادل إمام بأحد استوديوهات الإذاعة أثناء تسجيل حلقات المسلسل الإذاعى الذي اشتركت فيه معهما الفنانة نجلاء فتحي وكان يعرض في شهر رمضان الموافق لشهر أكتوبر سنة 1973، وكانت قصة المسلسل للكاتب الكبير الأستاذ محمود عوض، ولم يقدم "العندليب الأسمر" إلا هذا المسلسل خلال مشواره الفني.

يقدم فوازير احنا فين عن المساجد

"عبد الحليم حافظ لأول مرة فوازير دينية بصوته لإذاعة الشرق الأوسط بعنوان احنا فين "، كان ذلك عنوان خبر نشرته الصحف في اليوم الأول من رمضان عام 1968 بعد أن أقنعته الإذاعية إيناس جوهر بذلك، بتسجيل الفوازير لعامين متتاليين، كانت الفزورة الأولى عن أسماء أشهر المساجد في العالم الإسلامي، والفزورة الأخرى عن بعض الأحاديث النبوية التي تعالج قضايا اجتماعية.

عبد الحليم وعبد المطلب فى سهرة صوت العرب

ويحكي الإذاعى فهمي عمر عن ذلك ويقول: إنه بعد إقناع عبد الحليم بتسجيل الفوازير هاجمته آلام المرض والنزيف، لكنه لم يعتذر عن الفوازير، وكان متحمسًا لها لإعجابه بفكرتها الدينية، فطلب منا أن نذهب إليه في بيته لتسجيلها، وبالفعل ذهبنا وبدأنا العمل، وعندما كان يحين موعد الغداء كنا نفاجأ بمائدتين؛ الأولى للضيوف عليها المحمر والمشمر، والثانية بسيطة عليها قطعة جبن وعيش ناشف، المهم سجلنا، على مدى عدة زيارات، الثلاثين حلقة للفوازير الأولى، وتأجل العمل في الثانية إلى أجل غير مسمى، وأُذيعت فوازير المساجد في ميعادها بعنوان (احنا فين).

سهرة فنية في صوت العرب

في عيد الفطر عام 1970 قدم المطرب عبد الحليم حافظ سهرة بإذاعة صوت العرب أعدها الكاتب الصحفى أحمد بهجت وقدمها عبد الحليم بنفسه والتقى فيها بمجموعة من الكتاب والفنانين والشعراء، منهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي ومفيد فوزي ومحمد عبد المطلب والموجي وفيها أجرى حديثا مع الملحن بليغ حمدي عن " العيدية "، الذي قال: إن أول عيدية تقاضاها كانت 13 قرشا من الفضة صرفها على السينما والمراجيح.

عبد الحليم حافظ بالعقال



كما غنت أم كلثوم للعيد غنى عبد الحليم حافظ للعيد، بدأها بالغناء للكويت في عيد الاستقلال تقول “يا ليالي العيد ”كلمات الشاعر محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وقد قدمها عبد الحليم بالزي الكويتي، ولما عاد إلى مصر وجد أنه يمكن تقديمها بمناسبة الأعياد فسجلها للإذاعة وقدمها في إحدى حفلات أضواء المدينة ليلة العيد وأصبحت أغنية الإذاعة والتليفزيون في العيد، وتقول كلماتها: العيد العيد..الله ع العيد وليالي العيد /عام ورا عام تتحقق الأحلام لأمة الإسلام / في أسعد الأوقات بنشرب الشربات في محبة الإخوات / العيد العيد.



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