زار اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، مستشفي الشيخ زويد المركزي

محافظ شمال سيناء يزور مستشفى الشيخ زويد ويقدم التهنئة للمرضى والجرحى الفلسطينيين

وقام المحافظ بتوزيع الكعك والبسكوت علي المرضى الفلسطينيين والمرضي الذين يتلقون العلاج في مستشفي الشيخ زويد المركزي، واطقم التمريض والعاملين بالمستشفي، بجانب توزيع الألعاب والهدايا على الأطفال الفلسطينيين بالمستشفي، والهدايا على هيئة تمريض المستشفى، والمقدمه مكتب خدمة المواطنين.



جاء هذا خلال زيارة قام بها المحافظ الي مستشفي الشيخ زويد المركزي للتهنئة بعيد الفطر المبارك ومتابعة الخدمات المقدمة للمرضي والمرافقين وخاصة المرضي الفلسطينيين، مقدمًا التهنئة بالعيد للمرضي الذين يتلقون العلاج في المستشفى.



وأكد المحافظ علي تخصيص كافة الإمكانات الطبية المتوفرة في المحافظة بالإضافة الي الدعم اللازم من وزارة الصحة امام المرضي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات شمال سيناء.



وأشار المحافظ أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وأنها تقوم بجهود كبيرة على كافة المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلي أن مصر دومًا تقف خلف شقيقتها فلسطين.

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