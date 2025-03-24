الإثنين 24 مارس 2025
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نقل طالب اعتدى على معلم لفظيًّا في المنزلة بالدقهلية

جولة بإدارة المنزلة
جولة بإدارة المنزلة في الدقهلية

عقد اليوم بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية تعليم الدقهلية بمكتبه بديوان المديرية اجتماع لجنة الحماية المركزية بالمديرية وذلك لبحث ومناقشة تطبيق مواد القرار الوزاري ١٥٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن التحفيز التربوى و الانضباط المدرسي في حالة تعدي طالب على معلم باللفظ أثناء اليوم الدراسي داخل الفصل، نائبًا عن المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

لجنة تقرر نقل الطالب تأديبيًا إلى مدرسة أخرى بعد تعديه على معلم لفظيا 

وقررت اللجنة المنعقدة بكامل تشكيلها نقل الطالب تأديبيًا إلى مدرسة أخرى طبقا للقرار الوزاري ١٥٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن التحفيز التربوى والانضباط المدرسي.

لا تهاون في الحفاظ على كرامة المعلم

وأوضح بسيوني أنه لا تهاون في الحفاظ على كرامة المعلم لما يؤديه من رسالة سامية في تربية وتعليم الأجيال والضرب بيد من حديد على كل من يخرج عن السلوكيات العامة السليمة داخل المؤسسات التعليمية.

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