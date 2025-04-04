تمزيق جسد طالب على يد آخر بسبب خلاف على أولوية المرور بـ دمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من أخر؛ لقيامه بممارسة أعمال البلطجة والتعدى بسلاح أبيض على نجل شقيقته وأحدث إصابته بدمياط.

تمزيق جسد طالب على يد آخر بسبب خلاف على أولوية اللمرور بـ دمياط



تمزيق جسد طالب على يد آخر بسبب خلاف على أولوية اللمرور بـ دمياط

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط اخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبالها طالب - مقيم بدائرة المركز مصاب بجرح قطعى.

وبسؤاله قرر بقيام طالب - مقيم بدائرة المركز؛ بالتعدى عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما لخلافات حول أولوية المرور أثناء قيادة كلًا منهما دراجة نارية بأحد الشوارع بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المشكو فـى حقه والأداة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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