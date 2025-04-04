الجمعة 04 أبريل 2025
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حوادث

إعلان لبيع المخدرات أون لاين يقود الشرطة لديلر مزيف بدار السلام

إعلان لبيع المخدرات
إعلان لبيع المخدرات أون لاين يقود الشرطة لضبط ديلر مزيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات قيام ديلر مخدرات مزيف من خلال حسابه الشخصى على مواقع التواصل الإجتماعى بنشر تعليقات مدعومة بصور للترويج لبيع مخدر الحشيش.

إعلان للبيع المخدرات أون لاين يقود الشرطة لضبط ديلر مزيف للنصب بدار السلام
إعلان للبيع المخدرات أون لاين يقود الشرطة لضبط ديلر مزيف للنصب بدار السلام


وبالفحص تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط مستخدم الحساب عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام.

إعلان للبيع المخدرات أون لاين يقود الشرطة لضبط ديلر مزيف للنصب بدار السلام

 


وبمواجهته اعترف بانه مالك الصفحة وأنه يقوم بالنصب على راغبى شراء المواد المخدرة عن طريق طلب تحويل مبالغ مالية منهم على إحدى المحافظ الإلكترونية، لإثبات الجدية فى شراء المواد المخدرة إلا أنه عقب إتمام التحويل يقوم بإجراء حظر للمحول منه.

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وبفحص ديلر المزيف هاتفه المحمول تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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