الأمن يكشف ملابسات فيديو جلوس أطفال في حقيبة سيارة ويستهدفون المارة بالخرز

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن "قيام قائد سيارة أجرة بالسماح لعدد من الأطفال بالجلوس داخل حقيبة السيارة وخارج زجاج النافذة الخلفية لها وقيام الأطفال بقذف المارة بقطع خرز بلاستيكية بـ بورسعيد مما يعرض حياته والمواطنين للخطر.

الأمن يكشف ملابسات فيديو جلوس أطفال فى حقيبة سيارة وقذف المارة بالخرز

الأمن يكشف ملابسات فيديو جلوس أطفال فى حقيبة سيارة وقذف المارة بالخرز

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور.

وبمواجهته أقر بقيام بعض الصبية بإستيقافه وطلبوا منه إستقلال السيارة بصحبته للتنزه مقابل مبلغ مالى، وقيامهم بالجلوس بالنوافذ الخلفية وحقيبة السيارة ممسكين لعب أطفال بلاستيكية "خرز"وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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