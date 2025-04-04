الجمعة 04 أبريل 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تنسف مربعات سكنية في رفح

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة،  أن  قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات نسف للمباني السكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

قوات الاحتلال تنسف مباني في رفح

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، توسيع عمليته البرية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، قائلا إن قواته بدأت العمل في المنطقة خلال الساعات الماضية "بهدف تعميق السيطرة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية".

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وأضاف الجيش في بيان أن قواته "قتلت عددا من المسلحين ودمرت بنى تحتية، من بينها مجمع قيادة وسيطرة استخدمه عناصر حماس لتخطيط وتوجيه أنشطة عسكرية".

وأشار البيان إلى أن الجيش "سمح للسكان بإخلاء المنطقة عبر مسارات مخصصة"، مؤكدا أنه "يواصل عملياته ضد الفصائل المسلحة في قطاع غزة لحماية مواطني إسرائيل".

وقال شهود عيان إن أرتالا من الدبابات والآليات العسكرية تقدمت فعليا شرق حي الشجاعية، وسط حركة نزوح السكان إلى وسط وغرب مدينة غزة.

وشهدت أجزاء من الحي موجة نزوح واسعة، الخميس، بعد أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان الحي والأحياء المجاورة، تطالبهم بإخلاء المنطقة على الفور.

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رفح غزة جيش الاحتلال حماس

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