رئيس حي غرب بالإسكندرية يتابع أعمال رفع كفاءة محور المحمودية

تفقدت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بالإسكندرية، الحالة العامة للنظافة والتجريف ورفع الاتربه ورفع كفاءة الاضاءة واعادة الشئ لاصله بالنيوجرسي المتهالك ورفع الكفاءه بمحور المحمودية.

وفي هذا الصدد تفقدت رئيس الحي اعمال التجريف ورفع الاتربة والنظافة والكنس اليدوي بمحور المحمودية السريع والبطئ حيث تم تجريف ورفع ١٥ طن أتربة ومخلفات وذلك بوجود ادارة الرصد البيئي بالحي وشركة نهضة مصر

هذا وقد تابعت رئيس الحي قيام ادارة الحدائق بالحي باعمال زراعة ٢٥ اكاسيا و٢٥ شجرة زيتون وبرتقال على محور المحمودية والرى بسيارة المياه

وفي سياق متصل تابعت رئيس الحي قيام ادارة الكهرباء بالحي باعمال الصيانة والانارة للاعمدة والكشافات بطول محور المحمودية بنطاق الحي

كما تابعت رئيس الحي قيام مديريه الطرق والنقل باعمال إعادة الشىء لأصله وشد الخشب وصب الخرسانه بالنيوجرسي المتهالك بطريق محور المحموديه السريع بجوار ارض الملح والصودا

وجاء ذلك بوجود المتابعه الميدانيه واشغال الطريق والحدائق والكهرباء والرصد البيئي بالحي ومسئولي نهضه مصر والرصد البيئي للمحافظة

ومن جانبها شددت رئيس الحي على تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الاضاءه والمتابعة المستمرة والمنتظمة وازالة اي اشغالات بمحور المحمودية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.