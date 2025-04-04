حي غرب بالإسكندرية يحتفل بيوم اليتيم

شاركت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بالإسكندرية، اليوم، الاحتفال بيوم اليتيم مع الأطفال المتواجدين بدار الرعاية الاجتماعية بكرموز، يأتي ذلك في مناخ يسوده الرعاية والحب والألفة.

هذا وقامت رئيس الحي بتوزيع الحلوى والعصائر على الأطفال وتبادلت الحديث معهم وعبروا عن فرحتهم، وأكدت اهتمامهم بالتعليم والتفوق الدراسي إلى جانب تنمية مهاراتهم المختلفة.

ومن جانبها، عبرت رئيسة الحي عن سعادتها بوجودها مع الأطفال من فتيات وفتيان وعن الاهتمام وروح المحبة السائدة بالدار، مؤكدا استعدادها التام لتلبية أي طلب يخصهم.

وقد أكدت رئيس الحي استمرار التواصل مع الدار للحل الفوري لأي شكوى تخصهم.

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