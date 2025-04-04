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رياضة

بعد تألقه أمام الهلال، أرقام كريستيانو رونالدو منذ بداية الموسم في جميع البطولات

كريستيانو رونالدو،فيتو
كريستيانو رونالدو،فيتو

أحرز كريستيانو رونالدو لاعب النصر، الهدف الثاني والثالث لفريقه أمام الهلال في المباراة التي تقام بينهما الآن على ملعب “المملكة أرينا”، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن” لموسم 2024/2025.

أرقام كريستيانو رونالدو منذ بداية الموسم في جميع البطولات 

لعب 41 مباراة 
سجل 36 هدفا
وصنع 5 أهداف
ساهم في 40 هدفا 

سجل في دوري روشن 
 سجل في كأس السوبر السعودي 
 سجل في دوري أبطال آسيا 
سجل في دوري الأمم الأوروبية

ويتقدم النصر حاليا على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل علي الحسن هدف التقدم للنصر في الدقيقة 4+45. 

وجاء هدف النصر الثاني والثالث عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 47 و88.

تشكيل الهلال ضد النصر في الدوري السعودي 

تشكيل النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي

شبكة القنوات الرياضية السعودية تمتلك الحقوق الحصرية، لإذاعة مباريات كأس الملك السعودي والبطولات المحلية في المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل مباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي   قناة “SSC1 HD”.

ترتيب النصر والهلال في الدوري السعودي 

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

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كريستيانو رونالدو مباراة الهلال ضد النصر كأس السوبر السعودي دوري روشن السعودي

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