وزير الخارجية الأمريكي يطالب الاتحاد الأوروبي بتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا

طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أوروبا أن تضع مقترحات ضمانات أمنية لأوكرانيا.

طالب وزير الخارجية الأمريكي أوروبا بتقديم مقترحات أمنية

وكتب روبيو على منصة "إكس": "يجب على أوروبا أن تضع مقترحات محددة لاتفاقيات بشأن أمن الشعب الأوكراني".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرج"، أن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاولان إشراك 37 دولة في تشكيل ما يسمى بـ"تحالف الراغبين"، وهو مجموعة من الدول المستعدة لنشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا وتقديم ضمانات أمنية لكييف.

وشدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن وجود قوات دول حلف "الناتو" على الأراضي الأوكرانية، تحت أي راية وبأي صفة كانت، يشكل تهديدا لروسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.