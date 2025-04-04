العقوبات تهدد ريال مدريد قبل صدام أرسنال بدوري أبطال أوروبا

ينتظر نادي ريال مدريد بترقب قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والمقرر صدوره اليوم الجمعة، بشأن الأحداث التي أعقبت تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب احتفالات مثيرة للجدل من بعض لاعبيه بخروج أتلتيكو مدريد من البطولة.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن اليويفا فتح تحقيقًا رسميًا في الواقعة التي تسببت في جدل واسع، حيث أبدى أتلتيكو مدريد اعتراضه الشديد على ما اعتبره تصرفات استفزازية من لاعبي الميرينجي، بالإضافة إلى إلقاء أشياء على أرضية الملعب خلال الاحتفالات.

التحقيق يشمل عددًا من لاعبي ريال مدريد، من بينهم فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، داني سيبايوس، وأنطونيو روديجر، الذين تركزت الأضواء على تصرفاتهم خلال الاحتفالات التي أعقبت المباراة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن التوقعات تشير إلى أن اللاعبين الثلاثة الأوائل قد يتعرضون لغرامات مالية، وربما إيقاف مباراة واحدة مع تعليق التنفيذ، في حال تكرار السلوك خلال العام المقبل.

لكن حالة المدافع الألماني أنطونيو روديجر تبدو أكثر تعقيدًا، حيث اعتبرت لفتته خلال الاحتفال بمثابة تهديد، ما يجعل فرض عقوبة أكثر صرامة أمرًا واردًا، وقد تؤثر على إمكانية مشاركته في ذهاب ربع النهائي المرتقب أمام آرسنال.

وأكدت صحيفة ماركا، أن ريال مدريد في حالة ترقب، بينما يواصل الاتحاد الأوروبي مراجعة تفاصيل الحادثة تمهيدًا لإصدار قراره النهائي الذي قد يؤثر على مشوار الفريق القاري.

ويلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره فريق أرسنال، يوم الثلاثاء 8 أبريل الجاري في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تُقام المباراة بين فريقي ريال مدريد وأرسنال على ملعب الإمارات في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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