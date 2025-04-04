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حوادث

إحالة 5 متهمين بتهمة تقاضي رشاوى مالية للجنايات

رشوة مالية، فيتو
رشوة مالية، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة 5 متهمين في تلقي رشاوى مالية مقابل ترسية مناقصات على أصحاب الشركات للمحاكمة الجنائية.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 167 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 3629 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة قيام أ. أ،  موظف سابق بمصلحة الري، و4 آخرين في الفترة من ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ١٩ مارس ٢٠٢٤ بدائرة قسم التجمع الأول الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه، مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات. 
 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 2000 جنيه على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان على النحو المبين بالتحقيقات. 

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نيابة القاهرة الجديدة رشاوي مالية جنايات التجمع الأول

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