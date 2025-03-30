إصابة جديدة تضرب صفوف بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، أن المدافع هيروكي إيتو سيغيب لفترة طويلة، بسبب كسر آخر في عظام مشط القدم.

إصابة قوية للاعب بايرن ميونخ

وكان اللاعب الياباني، الذي انضم لبايرن، قادما من شتوتجارت، في الصيف الماضي، قد تعرض لكسر في نفس القدم بعد وقت قصير من انتقاله، وغاب عن الملاعب حتى فبراير الماضي.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشئون الرياضية، في بيان: "بعد إصابتي ألفونسو ديفيز وأوباميكانو، أصبح هيروكي ثالث مدافع يفتقد الفريق لخدماته في وقت قصير".

وشدد "يجب علينا الآن أن نحشد جميع مواردنا بشكل أكبر للاستمرار في متابعة أهدافنا".

وتعرض ديفيز لقطع في الرباط الصليبي في مباراة مع منتخب بلاده، ويدرس بايرن ميونخ، اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الصدد، بينما يعاني أوباميكانو من مشكلة في الركبة.

وتعرض هيروكي إيتو للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها بايرن على سانت باولي 3-2، أمس السبت.

وكان إيتو قد شارك في الدقيقة 58 ولكنه اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 89، ليترك بايرن يلعب بعشرة لاعبين بعدما استنفد كل تبديلاته.

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