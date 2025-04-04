الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتعادل مع أوجسبورج 1-1 في الشوط الأول

تعادل فريق بايرن ميونخ مع نظيره أوجسبورج بنتيجة 1-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب دبليو دبليو كي آرينا ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الألماني.

افتتح أوجسبورج التسجيل عن طريق جيانوليس في الدقيقة 30 فيما تعادل بايرن ميونخ في الدقيقة 42 عن طريق جمال موسيالا.

تشكيل بايرن ميونخ ضد أوجسبورج

ودخل بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أوربيج

في خط الدفاع: ستانسيتش – داير – مين جاي كيم – لايمر

في خط الوسط: جوشوا كيميتش – بالينيا - ميكايل أوليس – جمال موسيالا – ليروي ساني

في خط الهجوم: هاري كين

ويتواجد على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ كل من: بيرتز- جنابري- جوريتسكا- جيريرو- بوي- فيدوفيتش- مولر- أساري- كارل.

تشكيل أوجسبورج ضد بايرن ميونخ

داهمين- ماتسيما- جويليو- إيسيندي- وولف- جيانوليس- زيسيجر- ياكيتش- أونيكا- ماوريس- ينسين.



ترتيب بايرن ميونخ وأجسبورج

يحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب أندية الدوري الألماني برصيد 65 نقطة، فيما يحتل أوجسبورج المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

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