بمرتبات تصل لـ 9500 جنيه، 16 فرصة عمل بشركات إستثمار شرق العوينات بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها، عن توافر 16 فرصة عمل بإحدى شركات منطقة شرق العوينات، بهدف توفير مصدر ثابت لأبناء المحافظة، بما يدعم استقرار الأسر وتأمين مستوى المعيشة، وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد بتوفير فرص عمل للشباب، وضمن جهود الدولة لتعزيز الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص.

أوضح أحمد طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أن باب التقديم متاح بجميع مكاتب العمل التابعة للمديرية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 6 أبريل الجاري، مؤكدا حرص المحافظة على توفير حياة كريمة للعاملين بالمناطق النائية ومصدر ثابت للباحثين عن فرص عمل، لافتا إلى تضمن الإعلان مايلي:

وجاء في بيان محافظة الوادي الجديد، أن الوظائف المتاحة تشمل فني كاوتش، كهربائي سيارات، ميكانيكي محاور ري، فني مكابس، فني محشات ذاتية، مراقب أمن، عامل زراعي، عامل خدمات، عامل إستبور، عامل عام.

وأشار بيان المحافظة إلي أن المرتبات: تبدأ من 7000جنيه وتصل إلى 9500 جنيه شهريًا، وتضمنت المميزات: سكن مجاني - 3 وجبات يوميًا - تأمينات اجتماعية - مرافق ترفيهية.

ولفت بيان الوادي الجديد إلي أن المؤهل المطلوب: دبلوم تجارة/زراعة أو دون مؤهل (حسب طبيعة الوظيفة).

وأشترط بيان محافظة الوادي الجديد، الأوراق المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الميلاد.

- شهادة المؤهل.

- بيان الموقف من التجنيد (للمتقدمين الذكور).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.