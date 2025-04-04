توجيهات بـ"تشغيل أجهزة اللاسلكي وتشكيل فرق أزمات" وتفعيل "عين المواطن" بالوادي الجديد

وجهت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، ببدء الاستعدادات الفورية لتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع الإستراتيجي مركز السيطرة الموحد بالمحافظة، والتنسيق الكامل بين كافة الفرق المعنية وفق الجدول الزمني المحدد بدءًا من الأسبوع المقبل.

وشددت على أهمية تكوين فرق لإدارة الأزمات بكل مركز، مع حصر إجازات العاملين بأجهزة اللاسلكي بما يضمن التواجد الكامل خلال الفترات الحرجة، وإعداد خطط استباقية تشمل سيناريوهات للتعامل مع الأزمات المحتملة، إلى جانب تنفيذ تدريبات دورية لرفع مستوى الجاهزية.



يأتي ذلك في خطوة استباقية لتعزيز منظومة إدارة الأزمات والخدمات الأساسية، حيث عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمس الخميس من مركز السيطرة الموحد بالمحافظة، حيث أصدرت سلسلة توجيهات حاسمة تستهدف تعزيز الجاهزية التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكدت نائب محافظ الوادي الجديد، على ضرورة ضمان تشغيل أجهزة اللاسلكي الخاصة بمركز السيطرة على مدار الساعة، مع التركيز على أهمية التواصل الفوري بين كافة الأطراف المعنية لضمان سرعة تداول المعلومات واتخاذ القرارات في الحالات الطارئة، بما يحقق الاستجابة السريعة لأي تطورات.

وفي سياق متصل، أكدت نائب المحافظ متابعة تكثيف جهود وحدة المتغيرات المكانية لاكتشاف أي تعديات، مع إدراجها فورًا ضمن موجة الإزالات الجارية، بما يحفظ حقوق الدولة والمصلحة العامة، كما لفتت إلى ضرورة متابعة توافر المواد البترولية وسير العمل بمنظومة الخبز الجديدة مع تفعيل اللجان الفرعية لمنع أي ازمات محتملة أو مخالفات مع رصد التحديات التي تواجه المواطنين وأصحاب المخابز، ودراسة الحلول المناسبة لضمان استقرار المنظومة.

واختتمت نائب المحافظ توجيهاتها بالعمل على تعزيز آليات وأدوات التواصل المباشر مع طلبات وشكاوى المتقدمين، من خلال تفعيل المراكز التكنولوجية وخدمة المواطنين، إلى جانب تعزيز استخدام تطبيق "عين المواطن" كأداة فعالة لتلقي الملاحظات والتعامل معها بشكل فوري، الأمر الذي يعزز الشفافية ويضمن سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز دور مركز السيطرة الموحد الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة الطوارئ، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التكامل بين كافة الأجهزة الحكومية وضمان سرعة الاستجابة للأزمات تزامنا مع تدفق المعلومات الدقيقة لاتخاذ القرارات، بما يعزز الأمن والاستقرار بالمحافظة.

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