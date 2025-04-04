المعمل الجنائي يعاين آثار حريق تسبب في مصرع شخصين بفيصل

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الثالث في عقار مكون من أربعة طوابق بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، مما أدى إلى إصابة شخصين.

إصابة شخصين في حريق شقة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة إخطارا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث في عقار مكون من أربعة طوابق بمنطقة فيصل.

وانتقلت قوات الحماية المدنية فور تلقي البلاغ، حيث دفعت بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المبنى لمنع امتداد النيران إلى الوحدات السكنية المجاورة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في أسباب الحريق.

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