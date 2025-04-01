الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رياضة

مصطفى محمد ينافس على جائزة لاعب الشهر داخل نانت الفرنسي

افضل لاعب في الشهر
افضل لاعب في الشهر

أعلن نادي نانت الفرنسي عن ترشيح المهاجم مصطفى محمد للمنافسة على جائزة لاعب في شهر مارس داخل صفوف الفريق.

ويتنافس محمد في تلك الجائزة مع 3 من زملائه، وهم لويس ليروكس، وموسيس سيمون وأنطوني لوبيز.

يأتي ذلك بعدما شارك مصطفى محمد في 4 مباريات مع نانت على مدار الشهر الماضي في الدوري الفرنسي سجل خلالها هدفا وحيدا.

وشارك مصطفى محمد في 26 مباراة مع نانت هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

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جائزة لاعب الشهر الدوري الفرنسي نادي نانت الفرنسي موسيس سيمون مصطفي محمد

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