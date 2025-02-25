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ثقافة وفنون

أخي ألف سلامة عليك، عمرو دياب يدعم عمرو مصطفى في مرضه

عمرو دياب وعمرو مصطفى،
عمرو دياب وعمرو مصطفى، فيتو

حرص الفنان عمرو دياب على دعم عمرو مصطفى في فترة مرضه،  حيث كتب الهضبة عبر صفحته على فيس بوك “أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودايمًا تفضل تمتع جمهورك بفنك”، كما نشر عمرو دياب صورة تجمعه بـ عمرو مصطفى.

 مرض عمرو مصطفى

ويشهد الوسط الفني في الفترة الحالية حالة من القلق بعد إعلان الملحن عمرو مصطفى إصابته بالسرطان، وكان عمرو تكتم على تفاصيل مرضه، حيث لم يخبر أحدا بأزمته الصحية إلا أن الفنانة دنيا سمير غانم كشفت من خلال منشور لها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن زميلها أجرى عملية جراحية قبل أيام، إلا أن ذلك لم يمنعه من تلحين تتر مسلسلها الجديد "عايشة الدور".

مرض عمرو مصطفى 

 وكان قد اكتشف عمرو مصطفى إصابته ببعض الأورام السرطانية منذ أكثر من شهر، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية بالقاهرة، واستكملها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وخضع الملحن عمرو مصطفى خلال الأيام الماضية لعملية جراحية لاستئصال ورم بعد إصابته بمرض السرطان، وذلك وفقا لما كشفه صديق مقرب منه.

وكان الفنان أحمد جمال نشر صورة تجمعه بالملحن والمطرب عمرو مصطفى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد خضوع الأخير لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني.

وعلق جمال على الصورة قائلا: “كنا بنسجل أغنية جديدة وبسأله مالك يا عمرو قالي واخد برد في ضهري وخبى علينا.. وعرفت بعدها أنه استئصل ورم”.

وأضاف: "سلامتك يا حبيبي ألف سلامة ربنا يتم شفاءك على خير".

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