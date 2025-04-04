قناة عبرية: الجنائية الدولية ستصدر أوامر اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسئول سياسي قوله: "قرار المجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية مر بالكثير من التنسيق".

الجنائية الدولية ستصدر أوامر اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين

وقال المسئول الإسرائيلي: “قد تنسحب دول أخرى من المحكمة، والمدعي العام للمحكمة كريم خان يدرس إصدار أوامر اعتقال إضافية ضد مسئولين إسرائيليين”.

وبالأمس الخميس، أعلنت المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وصل رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجر

وكان رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصل المجر أمس الخميس، في زيارة تستمر 4 أيام، في تحدّ لمذكرة اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأعلن وزير الدفاع المجري الذي استقبله على مدرج المطار أن طائرة نتنياهو حطت في مطار عاصمة البلاد بودابست، وكتب في تدوينة على الفيسبوك "مرحبا بك في بودابست يا بنيامين نتنياهو".

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