الجمعة 04 أبريل 2025
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رياضة

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد بيسيرو مدرب الفريق

بيسيرو
بيسيرو

حرص الحساب الرسمي لنادي الزمالك على الاحتفال بيوم ميلاد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء. 

وكتب حساب الزمالك عبر فيس بوك: "عيد ميلاد سعيد لمدربنا جوزيه بيسيرو". 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره مودرن سبورت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، بعد التعادل أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي سلبيًّا في الكونفدرالية. 

 

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر 

 وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت يوم الأحد المقبل الموافق 6 أبريل الجاري على إستاد القاهرة الدولي، وتنطلق أحداث المباراة في تمام السابعة مساءً. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت 

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر. 

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، عائدة من مدينة كيب تاون، بعد خوض مباراة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واستغرقت رحلة الطيران من جنوب إفريقيا إلى القاهرة حوالي 12 ساعة تخللها الهبوط ترانزيت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم أمس الأربعاء، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية 

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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