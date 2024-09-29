بشكل مفاجئ، مروان بابلو يعلن إلغاء جميع حفلاته في أوروبا

أعلن مطرب الراب مروان بابلو، إلغاء جميع حفلاته في أوروبا، مؤكدًا أن سبب الإلغاء خارجًا عن إرادته، ومطالبًا جمهوره بتقبل اعتذاره.

وكتب مروان بابلو، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: لأسباب خارجة عن إرادتنا تم إلغاء حفلات أوروبا كلها بما فيها لندن.

وتابع: مع العلم إننا نحاول نقدملكم أفضل تجربة ممكنة في أقرب وقت ممكن، أتمنى تقبلوا أسفي وبتمنى لكم السلامة.

على جانب آخر، كان حل مطرب الراب مروان بابلو ضيفًا على الإعلامي أنس بوخش في برنامجه ABtalks، وتحدث خلال لقائه عن العديد من أسراره حول مشواره الفني، كما تطرق للحديث عن بعده عن الدين لفترة بعد أن بدأت شهرته.

وكشف مروان بابلو كواليس عودته إلى منزله القديم أثناء فترة اعتزاله قبل إعلان انتشار فيروس كورونا عام 2020، حيث قال: رجعت بيتي القديم، وطلعت حاجتي القديمة، ولقيت ورق كنت كاتب فيه لنفسي الغلطات، زي أنت مهمل في الصلاة، محتاج تتمرن، وقبل سن 18 سنة كنت متأثر بأفكار الغرب، وبعدها رجعت للأسس والأولويات في مرحلة من مراحل النضج.