الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جامبيا تكتسح الصومال بخماسية في أمم إفريقيا للناشئين

منتخب جامبيا تحت
منتخب جامبيا تحت 17 سنة

أمم إفريقيا للناشئين، فاز منتخب جامبيا للناشئين تحت 17 سنة على نظيره الصومال، بنتيجة 5ـ1 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

تشكيل منتخب جامبيا ضد الصومال

تشكيل منتخب الصومال ضد جامبيا 

بوركينا فاسو يفوز علي منتخب مصر تحت 17 سنة

وكان قد فاز منتخب بوركينا فاسو أمام منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 17 عامًا المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

وخسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره جنوب أفريقيا، 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

 

ترتيب مجموعة منتخب مصر 

ويتذيل منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، وجاء الترتيب على النحو التالي:
* بوركينا فاسو: 6 نقاط
* جنوب إفريقيا: 4 نقاط
* الكاميرون: نقطة واحدة
* مصر: دون نقاط


أحداث مباراة مصر وبوركينا فاسو 

وضمن منتخب بوركينافاسو التأهل لكأس العالم بعد احتلاله صدارة المجموعة.

وأحرز منتخب بوركينا فاسو الهدف عن طريق إيسوف دابو من تسديدة قوية في شباك منتخب مصر بالدقيقة 41.

وجاء الهدف الثاني لبوركينا فاسو عن طريق  أشرف تابسوبا استلمها وسددها قوية إلى داخل الشباك بالدقيقة 70.

وأحرز هدف منتخب مصر بلال عطية في الدقيقة 79.

وجاءت الدقيقة 38 من أخطر الفرص حيث  بعد عرضية من لاعب بوركينا فاسو من منطقة الجزاء ولكن تمر  على مرمى ياسين حاتم حارس.

ومع الدقيقة 37 جاءت ركنية لصالح منتخبنا ورأسية من أنس رشدي تصدى لها مدافع بوركينا فاسو من داخل منطقة الجزاء.

 

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب جامبيا جامبيا الصومال بوركينا فاسو منتخب مصر

مواد متعلقة

المغرب وزامبيا يتعادلان سلبيا في أمم إفريقيا للناشئين

بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو، فرص تأهل منتخب مصر للناشئين لكأس العالم بقطر

الأكثر قراءة

زلزال يضرب الخليج العربي، والسعودية تكشف قوته وتأثيره

ترامب يهدد الصين بعد ردها على رسومه الجمركية

رفعت فياض يكتب: احذروا هذا المزور.. التوقيعات والتواريخ المزيفة على شهادتي الماجستير والدكتوراه الخاصة به كشفت الحقيقة.. وجامعة مرموقة أنهت التعاقد معه لضعف مستواه

رفعت فياض يكتب: لأول مرة شهادتان للثانوية العامة هذا العام!!

تركيا تحسم موقفها من مواجهة إسرائيل عسكريا في سوريا

"فيس بوك" يضع هند صبري في حرج بسبب تعزية نضال الشافعي، والفنانة توضح

مصطفى المكاوى يكشف أسباب عدم تأثر الصادرات المصرية بقرارات ترامب الجمركية

عدد معاملات الاستعلام عن الرصيد مجانا في إنستاباي شهريا

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا حادث التسمم بسبب الشاورما في تركيا إلى 648 شخصا

ناسا تلتقط مشهدا فريدا لعفريت غبار يبتلع رفيقه على المريخ (فيديو)

اكتشاف كميات ضخمة من المعادن الأرضية النادرة في كازاخستان

لقطات من حفل زواج نجل رئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

مكعبات سكر أبيض طبيعي يسجل 167 جنيها

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الهلال مع الأهلي والزمالك ضد ستيلينبوش.. آرسنال أمام ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معنى ماء مهين، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة السجدة (فيديو)

المحرمات من النساء كما ورد ذكرهن في القرآن الكريم

تفسير رؤية الزلزال في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية