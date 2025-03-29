بمشاركة حمدي فتحي، السد يفوز على الوكرة بثلاثية نظيفة في الدوري القطري

فاز فريق السد القطري علي نظيره الوكرة، الذي يلعب ضمن صفوفه حمدي فتحي بثلاثية نظيفة علي ملعب جاسم بن حمد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري القطري الممتاز.

مباراة السد والوكرة

أحرز ثلاثية السد كل من: أكرم عفيف في الدقيقتين 72 و86 ويوسف عطال في الدقيقة 100

ويحتل فريق السد المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

في المقابل يحتل الوكرة المركز التاسع برصيد 21 نقطة، ولم يعد له من طموح قبل نهاية مسابقة الدوري بأربع جولات سوى حصد بعض النقاط لتحسين موقعه بجدول الترتيب.

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