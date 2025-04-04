الجمعة 04 أبريل 2025
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اقتصاد

مصطفى المكاوى يكشف أسباب عدم تأثر الصادرات المصرية بقرارات ترامب الجمركية

مصطفى المكاوي
مصطفى المكاوي

أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، قوة الصادرات المصرية وعدم تأثرها بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بفرض رسوم جمركية بنحو 10٪.

القدرة على فتح وغزو أسواق جديدة غير تقليدية

وأرجع السبب في ذلك إلى أن المنتجات المصرية أصبحت موجودة فى أسواق العالم وبقوة وقادرة من خلال السياسات التشجيعية التي تطبقها الدولة على فتح وغزو أسواق جديدة غير تقليدية تعوض بها التأثير الطفيف جدا بعد فرض أمريكا رسوما بقيمة 10% على وارداتها من مصر.
وقال المكاوى إنه يمكن الاستفادة من الرسوم الجمركية المفروضة على مصر وهي 10% فقط وهي نسبة أقل مقارنة بدول أخرى، في إعادة ترتيب الأوراق بمصر والاستفادة من تلك الرسوم الجمركية وتعزيز وزيادة الصادرات المصرية وجذب مزيد من استثمارات الدول والشركات العالمية الكبرى التي فرضت عليها جمارك كبيرة من خلال فتح باب الاستثمار وتحفيزهم  لنقل  استثماراتهم إلى مصر للتصدير للسوق الأمريكي والإستفادة بالهامش الجمركي الكبير.
وأكد المكاوى أن المتضرر الأكبر من الرسوم هي إتفاقية الكويز الخاصة بصادرات الملابس الجاهزة، بين مصر وأمريكا وإسرائيل. 

وإذا تم استبعاد السلع المصدرة ضمن تلك الاتفاقية، فإن السلع المصدرة إلى أمريكا تشكل حوالي 5% فقط من إجمالي الصادرات المصرية.  

وأضاف أن التأثير غير المباشر قد يظهر من خلال انعكاس تأثير هذه الرسوم على سلاسل الإمداد، خاصة بالنسبة للدول التي تستورد من مصر بعض مدخلات الإنتاج لمنتجاتها المصدرة إلى أمريكا.
وأشار المكاوى إلى أنه مع الرسوم الجمركية الأمريكية يجب على الجهات الحكومية ضرورة إعادة النظر في بعض الإجراءات وعلى رأسها زيادة الدعم التصديري الموجه للأسواق الأمريكية وإعادة النظر فى تخفيض التعريفة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، لضمان قدرة الصادرات المصرية على التكيف مع الأوضاع التجارية الجديدة.

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