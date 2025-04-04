الجمعة 04 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

بعد خروجه من السجن، عصام صاصا يتصدر تريند اليوتيوب بـ زنزانتي (فيديو)

عصام صاصا
عصام صاصا

 تصدر مطرب المهرجانات، عصام صاصا، بعد خروجه من السجن، تريند اليوتيوب بأغنيته الجديدة “زنزانتي”، والتى وصلت نسبة مشاهدتها لمليون ونصف المليون مشاهدة في 6 أيام.

وكان  مطرب المهرجانات عصام صاصا شارك بأغنية ضمن أحداث مسلسل ولاد الشمس.

مسلسل ولاد الشمس 

مسلسل ولاد الشمس مكون من 15 حلقة، وعرض في موسم رمضان 2025 عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

 

قصة مسلسل ولاد الشمس 

يكشف مسلسل ولاد الشمس العديد من التحديات التي يواجهها الأطفال في دور الأيتام، وكيف يلجأ أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال هؤلاء الأطفال في أعمال غير مشروعة.

 

ويسلط الضوء على معاناتهم وتحولهم إلى ضحايا لظروف خارج إرادتهم من خلال الشابين ولعة ومفتاح، اللذين يتفقان على مواجهة مجدي، الذي يجسده محمود حميدة، مدير دار الأيتام الذي يستغل الأطفال في أعمال السرقة والنشل ويترك لهم الفتات.

 

ويتفق الشابان على بدء مرحلة جديدة لأبناء الدار بعيدًا عن هذه الأعمال الإجرامية، فيبدأن في تنظيم فرق للبحث عن فرص عمل.

 

 

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