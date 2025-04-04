مصرع طفل في تصادم دراجة هوائية وموتوسيكل في منية النصر بالدقهلية

لقى طفل في العقد الثاني من عمره مصرعه في حادث تصادم دراجة هوائية موتوسيكل بقرية ميت عاصم بمنية النصر في محافظة الدقهلية.

مصرع طفل في تصادم دراجة هوائية موتوسيكل

حيث شهدت قرية ميت عاصم منية النصر حادث تصادم دراجة هوائية ومتوسيكل نتج عنها وفاة الطفل أحمد محمود السيد شهاب 14 عاما مقيم بقرية ميزانية ميت عاصم.

نقل جثمان الطفل لثلاجة مستشفى منية النصر

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع الطفل احمد شهاب 14 سنة مقيم ميزانية ميت عاصم منية النصر، وتم نقل الجثمان بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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