الجمعة 04 أبريل 2025
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انطلاق قافلة دعوية للواعظات بالغربية عن المداومة على الطاعات وتهذيب السلوك

انطلاق قافلة دعوية
انطلاق قافلة دعوية للواعظات بالغربية

 أطلقت مديرية أوقاف الغربية اليوم الجمعة، قافلة دعوية نسائية موسعة للواعظات تحت عنوان: "المداومة على الطاعات وتهذيب السلوك بعد رمضان"، وذلك ضمن خطة الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير، والتأكيد على القيم الأخلاقية والسلوكية بعد شهر رمضان المبارك.

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تأتي هذه القافلة المباركة بناءً على توجيهات  الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، وإشراف الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة الغربية.

 

وشملت القافلة عدة مساجد ومناطق دعوية على النحو التالي:
 مسجد سيدي أحمد البدوي – طنطا أول: الواعظتان/ رشا عبد الفتاح عبد العزيز نصار، ووفاء عبد الفتاح إبراهيم غالي.

مسجد الكبير – الكرسة – طنطا أول: الواعظتان/ إيمان محمد أبو المعاطي البنا، وأسماء محمد أبو المعاطي البنا.

مسجد عبد المجيد قادوس – المحلة أول: الواعظتان/ نعمات محمد محمود العطار، وسهير محمد إبراهيم المحضي.

مسجد عمر بن عبد العزيز – طنطا ثان: الواعظتان/ نجوى أبو بكر حسين العيسوي، وعلا السيد شعبان السيد.

مسجد توكل – شارع سيجر – طنطا أول: الواعظتان/ مرفت السيد مرسي عجور، وماجدة إبراهيم موسى.

وقد تناولت الواعظات خلال لقاءاتهن أهمية استمرار العبد في الطاعة بعد رمضان، وضرورة تهذيب النفس والارتقاء بالسلوك، وربط ذلك بتعاليم الإسلام السمحة التي تحث على الاستقامة والاعتدال، وتكرّس القيم الأخلاقية في حياة الفرد والمجتمع.

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة الأوقاف لتفعيل دور الواعظات في التوجيه الديني والاجتماعي، بما يعزز من قيم المواطنة والانتماء، ويواجه مظاهر التراجع القيمي والأخلاقي في المجتمع.
 

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