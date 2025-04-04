جوارديولا يتحدث عن رحيل دي بروين ويكشف موقفه من كأس العالم للأندية

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن رحيل الدولي البلجيكي كيفن دي بروين بشكل رسمي، عن النادي نهاية الموسم الحالي.

وقال ‏جوارديولا في تصريحات صحفية عن رحيل دي بروين: من الصعب إيجاد بديل لتمريرات كيفين دي بروين الحاسمة وأهدافه ورؤيته في الثلث الأخير من الملعب، كل لاعب يمكنه أن يقوم بتمريرات حاسمة ولكن كم عدد الأعوام والمباريات التي تجعله فريدا؟

وأضاف: لقد فزنا بالعديد من البطولات وقد كان جزءا من كل بطولة منها، إنه جزء من هذا النادي، لقد قلت له أن الأبواب مفتوحة له لبقية عمره، إنه جزء من عائلة هذا النادي، تأثيره يتجاوز ما قدمه داخل الملعب

تابع: لا اعلم موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية، النادي سيتحدث معه وأتمنى أن يتواجد معنا في البطولة.

رحيل دي بروين

وقال دي بروين في بيانه: "عند رؤية هذا، ربما تدرك إلى أين يتجه هذا الأمر. لذا، سأدخل مباشرة في صلب الموضوع وأخبر الجميع أن هذه ستكون الأشهر الأخيرة لي كلاعب في مانشستر سيتي".

وتابع: "ليس من السهل كتابة أي شيء عن هذا الأمر، ولكن كلاعبي كرة قدم، نعلم جميعًا أن ذلك اليوم سيأتي في النهاية".

وأضاف:"لقد أتى يوم المغادرة، وأنتم تستحقون أن تسمعوا ذلك مني أولًا. لقد أخذتني كرة القدم إليكم جميعا وإلى هذه المدينة. أسعى لتحقيق حلمي، دون أن أعلم أن هذه الفترة ستغير حياتي. هذه المدينة. هذا النادي. هؤلاء الناس، أعطوني كل شيء ".

وواصل: "ستظل كلمة مانشستر موجودة إلى الأبد في جوازات سفر أطفالنا، والأهم من ذلك، في قلوب كل منا. سيكون هذا دائمًا منزلنا".

وأتم: ":"لقد فزنا بكل شيء. سواء أحببنا ذلك أم لا، فقد حان الوقت لنقول وداعا. أنا وسوري وروما وماسون وميشيل ممتنون للغاية لما يعنيه هذا المكان لعائلتنا".

وخلال مسيرته مع مانشستر سيتي، حقق دي بروين العديد من الألقاب الكبرى، حيث فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة الإنجليزية 5 مرات، والدرع الخيرية مرتين، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

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