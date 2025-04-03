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رياضة

دي بروين يقترب من مزاملة حجازي في نيوم السعودي

البلجيكي كيفن دي
البلجيكي كيفن دي بروين

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب البلجيكي كيفن دي بروين قائد مانشستر سيتي من الرحيل والانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

دي بروين مطلوب في نيوم السعودي

 

وبحسب صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، يسعى نادي نيوم السعودي للتعاقد مع كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي البلجيكي الدولي، في الصيف المقبل. 

وأوضحت أن  دي بروين يتقاضى راتبًا سنويًا يقدر بقيمة 24.5 مليون يورو، وينتهي عقده مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل، مما يسمح له بالتوقيع مع أي نادٍ آخر.

وفي حال اتمام الصفقة سيزامل دي بروين نجم منتخب مصر أحمد حجازي الذي يلعب في صفوف نيوم السعودي منذ بداية الموسم الحالي.

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