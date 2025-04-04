الجمعة 04 أبريل 2025
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رياضة

أخبار الأهلي، عودة الأحمر للتدريبات وكولر يدرس اصطحاب العائد من الإصابة في رحلة موريتانيا

مران الاهلي
مران الاهلي

تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية. 

 

 يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اصطحاب طاهر محمد طاهر فى رحلة موريتانيا غدا، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني، وذلك بعد تعافي اللاعب من الإصابة وإعلان جاهزيته للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى موريتانيا في الثالثة عصر غدا السبت، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني الثلاثاء القادم. 

وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي طارق قنديل عضو المجلس بتولي مهام رئاسة بعثة فريق الكرة في رحلة موريتانيا. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم الجمعة، استعدادا لموقعة الهلال السوداني.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لخوض مباراة الهلال السوداني في  دوري أبطال إفريقيا.

كان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

 

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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