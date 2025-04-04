انتشار سيارات رفع التراكمات من الشوارع في مدينة أجا بالدقهلية (صور )

شنت رئاسة مركز ومدينة أجا في الدقهلية، حملات مكثفة لمرور السيارات على المنازل لتجميع القمامة ورفع التراكمات من الشوارع.

انتشار سيارات جمع القمامة من المنازل ورفع التراكمات من الشوارع في مركز ومدينة أجا

وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبناءً على تعليمات محمد الدسوقي، رئيس مركز ومدينة أجا، تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري لتحسين البيئة العامة في المدينة والقرى التابعة لها.

تعزيز المظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين

قام فريق العمل الميدانى في تنفيذ هذه الحملات نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية، بهدف تعزيز المظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

رفع المخلفات من مداخل القرى في أجا

شملت الأعمال رفع القمامة من أماكن التجميع، حيث تم المرور اليومي بالمعدات من سيارات وجرارات لرفع المخلفات من المنازل والميادين والشوارع الرئيسية، كما تم رفع المخلفات من مداخل القرى في الفترات الصباحية والمسائية، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية المداخل لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

تحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع.

وأكد محمد الدسوقي رئيس المركز، أن هذه الحملات تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع. وأوضح أن الاهتمام بمنظومة النظافة يعد من أولويات العمل، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود لضمان نظافة كافة المرافق والأماكن العامة في المركز.

رفع 2100 طن مخلفات بلدية وتجمعات بمدينتي المنصورة وطلخا

وعلى صعيد آخر، تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، تنفيذ أعمال النظافة لرفع تجمعات وتراكمات القمامة بمدينتي المنصورة وطلخا، والتي تم خلالها رفع 2100 طن مخلفات بلدية، ومخلفات هدم، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تأتي إلى جانب وجود شركات النظافة التي تقوم بجمع ونقل المخلفات بمدينتي المنصورة، وطلخا، وأن أعمال حملات رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية، تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أوضح اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالإشراف على أعمال النظافة ورفع الكفاءة بالمنطقة المركزية، وبمتابعة محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، الذي أوضح أنه تم رفع 2100 طن مخلفات بلدية وتجمعات قمامة خلال أيام العيد، ونقلها إلى مصنع التدوير بسندوب، بالإضافة إلى كنس الشوارع وتقليم أشجار الجزر الوسطى، وحديقة شجرة الدر، والحدائق المفتوحة بشارع الجيش، وتكثيف ورفع كفاءة أعمال النظافة بالحدائق العامة، كما تم رفع 200 طن مخلفات هدم وبناء من مدخل مدينة طلخا، ونقلها إلى المدفن الصحي الهندسي بقلابشو.

كما تابع تشغيل 4 شركات للنظافة تعمل على مدار ثلاث ورديات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومتابعة تشغيل شركات النظافة بمدينتي المنصورة وطلخا بإجمالي 1300 عامل على مدار اليوم.

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