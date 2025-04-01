30 صورة ترصد احتفالات المواطنين بثاني أيام عيد الفطر في مراكز شباب الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية، توافد الآلاف من النشء والشباب والرواد والمواطنين، على مراكز الشباب بالدقهلية، وإقبالا كبيرا من بداية اليوم الثاني للعيد لم تشهده مراكز الشباب من قبل، اليوم الثلاثاء بعد أن تردد على مسامع النشء والشباب مبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب"، وما شاهده المواطنين من فعاليات وبرامج متنوعة كثيفة تنفذ خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالهيئات الشبابية والرياضية بالشباب والرياضة بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

توافد الآلاف من النشء والشباب والرواد والمواطنين على مراكز الشباب بالدقهلية وذلك تحت شعار « العيد أحلى بمراكز الشباب »ألعاب ومهرجانات وعروض للعرائس وهدايا مجانية بمراكز الشباب بالدقهلية فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

الإقبال الكبير على مستوى أكثر من 400 هيئة شبابية على مستوى محافظة الدقهلية

جاء الإقبال الكبير على مستوى أكثر من 400 هيئة شبابية على مستوى محافظة الدقهلية، وذلك للرؤية البعيدة لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي عمل على تطوير منظومة العمل بالشباب والرياضة بتطوير البنية التحتية، والطفرة الإنشائية التي شهدتها مراكز الشباب بالدقهلية من مبان وملاعب وحمامات سباحة وصالات رياضية ونوادي اجتماعية، ونظرته الثاقبة بتأهيل العنصر البشري الذي يعمل فى هذه المنشآت الشبابية والرياضية، فأصبحت بحق مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب النشء والشباب بل والأسرة المصرية كلها.

فعاليات مبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب

وتتضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" فى ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة، العديد من الفقرات والبرامج ومهرجانات وهدايا مجانيه للنشء وألعاب ترفيهية، وتشمل فقرات: ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، وفقرة الساحر والعرائس وفقرات غنائية يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاه وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

فتح مراكز الشباب على مستوى المحافظة أمام النشء والشباب والمواطنين مجانا

من جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على فتح مراكز الشباب على مستوى المحافظة أمام النشء والشباب والمواطنين مجانا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتوفير كافة الخدمات لهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لكى يستفيدوا من أنشطة مراكز الشباب على مستوى قرى ومدن المحافظة، والمتابعة المستمرة لسيادتها من خلال غرفة عمليات رئيسية مع السادة مديري الإدارات الفرعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي للعام الرابع على التوالي

جدير بالذكر أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي للعام الرابع على التوالي، بعد النجاح الذي حققته في الثلاثة أعوام الماضية، من استقبال المواطنين ومشاركتهم في الفعاليات والأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب، تأكيدًا على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب النشء والشباب والمواطنين، فى إطار توجيهات القيادة السياسية الحكيمة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وجعل الرياضة أسلوب حياة من أجل تحقيق التنمية المستدامة 2030.

ويأتى تنفيذ مبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب" بالشباب والرياضة بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، واشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب.

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