الجمعة 04 أبريل 2025
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جنازة مهيبة لأم وثلاثة من أطفالها ضحايا انهيار عقار بالإسكندرية

جنازة الأم وأطفالها
جنازة الأم وأطفالها

 شيّع العشرات من أهالي شارع بن وهبة وحارة النخلة بحي الجمرك في الإسكندرية، اليوم، جثامين أم وثلاثة من أطفالها، الذين لقوا حتفهم تحت أنقاض عقار منهار، بينما أصيب الأب بكسور خطيرة، ونجا الابن الرابع الذي كان يلعب في الشارع لحظة الحادث.

 

مشهد حزين والطفل الناجي في حيرة

وخرجت الجنازة في مشهد مؤثر، حيث احتشد أقارب الضحايا وأهالي المنطقة، بينما وقف الطفل الصغير - الناجي الوحيد من الأسرة - في حيرة لا يدري أن هذه آخر مرة يرى فيها أمه وإخوته قبل أن يواروا الثرى.

ولقيت الأم، أسماء سعيد السيد، وأطفالها الثلاثة (يونس، هدى، تمارا) مصرعهم بعد انهيار سقف العقار الواقع بحارة النخلة، بينما أصيب الأب، محمد محمد عبد العزيز (33 عامًا)، بكسور في الحوض والعمود الفقري، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

العقار كان آيلًا للسقوط

 وكشفت التحقيقات الأولية أن العقار المكون من دور أرضي ودورين علويين من الحوائط الخشبية، صدر بحقه قرار إزالة منذ عام 2004، إلا أنه ظل مأهولًا بالسكان، وقد انهار سقف الدور الأول على الأرضي، مما أدى إلى مصرع أربعة وإصابة الأب. 

وعقب تلقي مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بالحادث، انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية والإسعاف إلى المكان، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، كما أُبلغت وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم النفسي والمادي لأفراد الأسرة الناجين.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانهيار ومساءلة المسؤولين عن عدم تنفيذ قرار الإزالة منذ 20 عامًا وتوفير سكن بديل للأسرة.

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