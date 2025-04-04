الجمعة 04 أبريل 2025
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رياضة

غموض حول موقف البليهي من المشاركة أمام النصر بالدوري السعودي

على البليهي
على البليهي

 كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن موقف علي البليهي لاعب الهلال من المشاركة في مباراة النصر خلال اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن البليهي بات ضمن قائمة  مباراة مساء اليوم الجمعة، إلا أن حسم مشاركته منذ البداية سيتحدد خلال الاجتماع الفني الذي يعقده جيسوس قبل اللقاء بساعات قليلة.

وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها الهلال مساء أمس الخميس، تجارب متعددة على صعيد الدفاع، في إشارة إلى استمرار جيسوس في دراسة خياراته، وسط حرص على إيجاد التوليفة الأنسب لمواجهة الغريم التقليدي.

 

وعاد البليهي مؤخرًا إلى تدريبات الفريق بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، تعرّض لها خلال مباراة باختاكور الأوزبكي في الرابع من مارس الجاري، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

 

موعد مباراة مباراة الهلال ضد النصر الدوري السعودي

 تُقام مباراة الهلال ضد النصر في الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي اليوم الجمعة، 4 أبريل 2025، على ملعب المملكة أرينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بين الفريقين  عند تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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الهلال النصر علي البليهي

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