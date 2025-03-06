الهلال يعلن تفاصيل إصابة علي البليهي ومدة غيابه

أعلن نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابات 5 لاعبين ضمن صفوف الفريق.

وخسر الهلال أمام باختاكور الأوزبكي 1-0 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكشف نادي الهلال عبر موقعه الرسمي عن إصابة علي البليهي في العضلة الخلفية وخضوعه لبرنامج تأهيلي يتراوح بين 4-6 أسابيع.

كما أعلن عن إصابة سيرجي سافيتش في العضلة الخلفية، فيما اجرى حسان تمبكتي حصة تدريبية في صالة الإعداد البدني.

أدى البرازيلي رينان لودي مرانًا بدنيًّا ولياقيًّا في صالة الإعداد البدني.

ويلعب الهلال أمام باختاكور على ملعب المملكة آرينا يوم الثلاثاء المقبل ضمن إياب ربع نهائي البطولة.

ويحتاج الهلال إلى تعويض الخسارة بهدف دون رد ليضمن مقعدًا في ربع نهائي المسابقة.

يذكر أن الهلال ودع النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا من نصف النهائي بعد الخسارة في مجموع المباراتين أمام العين الإماراتي.

ويسعى الهلال للفوز باللقب تحت مسماه ونظامه الجديد بدوري أبطال آسيا للنخبة.

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