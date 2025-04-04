الجمعة 04 أبريل 2025
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حوادث

قرار عاجل من النيابة في مصرع فتاة بالجيزة

مصرع فتاة، فيتو
مصرع فتاة، فيتو

أمرت   نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة فتاة لقت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث، بأحد العقارات المتواجدة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور  للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

وكشفت التحقيقات مصرع فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث أثناء تركيب ستارة بشباك غرفتها مما أدى إلى وفاتها في الحال.

سقوط فتاة من علو ببولاق الدكرور 

وكان العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، تلقى إخطارًا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور، يفيد فيه بمصرع فتاة سقطت من علو.

ويواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث بولاق، والرائد علي باسل، معاون أول القسم والقوة المرافقة لهما، إلى مكان الواقعة. 

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