رسامة دياكونين جديدين بكنيسة مار يوحنا المعمدان في أبنوب

ترأس نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، صلوات القداس الإلهي بكنيسة القديس مار يوحنا المعمدان، مقر المطرانية، حيث قام خلاله برسامة دياكونين جديدين للخدمة الكنسية.

وقام نيافة الأنبا بيسنتي برسامة الخادم مجدي أندراوس في رتبة الشماسية الكاملة باسم دياكون يوسف الرامي، كما تمت رسامة الخادم سامح راتب بنفس الرتبة باسم دياكون كيرلس، وذلك للخدمة بكنيسة مار يوحنا المعمدان.

وتأتي هذه الرسامات في إطار دعم الخدمة الكنسية وتعزيز العمل الرعوي داخل الإيبارشية.

البابا تواضروس: الأوطان القوية يبنيها الرجال والسلام مسؤولية كل من في منصب

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الأوطان القوية لا تُبنى إلا بسواعد الرجال والأبطال، مشيرًا إلى أن السلام صناعة صعبة تتطلب شخصيات قوية قادرة على بذل جهود جبارة من أجل تحقيقه، معتبرًا أن صنع السلام مسؤولية يتحملها كل من يتولى منصبًا.

النماذج البطولية

جاءت تصريحات البابا تواضروس خلال افتتاحه، مبنى الخدمات التابع لمطرانية الجيزة، وذلك في حضور نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، وعدد من أحبار الكنيسة ومجمع كهنة الإيبارشية، إلى جانب محافظ الجيزة المهندس عادل النجار وقيادات المحافظة.

واستُقبل البابا تواضروس لدى وصوله إلى مقر المطرانية بعزف كشفي وترانيم كنسية، قبل أن يزيح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لافتتاح المبنى، حيث سادت حالة من البهجة وسط الحضور من أبناء الإيبارشية الذين استقبلوا قداسته بترانيم وشموع وفرحة غامرة.

وأعرب البابا تواضروس، في كلمته، عن سعادته بافتتاح المبنى الجديد، موجهًا الشكر لمحافظة الجيزة على التعاون والدعم، ومشددًا على أن تواجد الأسرة الواحدة للمحافظة في مثل هذه المناسبات يجسد معنى الوطن الحقيقي.

وأشار إلى أن مثلث الرحمات الأنبا باخوميوس كان أحد النماذج البطولية التي ستظل محفورة في تاريخ مصر والكنيسة على حد سواء.

وأكد قداسته أن صناعة السلام من أصعب الصناعات، إذ تتطلب إرادة قوية ورؤية متماسكة، معتبرًا أن كل مسؤول – في أي موقع – مطالب بالعمل على دعم السلام وبنائه داخل المجتمع.

وشهد قداسة البابا بعد ذلك عرضًا كشفيًا في فناء المطرانية، ثم قام بتفقد مبنى الخدمات الجديد الذي يضم قاعة مناسبات، ومسرحًا، وطابقًا مخصصًا لفصول مدارس الأحد، وطابقًا آخر للاستقبال وغرف الضيافة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات المساندة.

وفي المسرح، تابع البابا عروضًا فنية متنوعة قدمتها فرق الكورالات التابعة لإيبارشية الجيزة، شملت فقرات غنائية ومسرحية، من بينها عرض بانتوميم وفيلم تسجيلي يوثق مراحل بناء مبنى الخدمات منذ وضع حجر الأساس وحتى الانتهاء من تشييده.

ويُعد المبنى الجديد إضافة مهمة للبنية الخدمية داخل المطرانية، ويعكس حرص الكنيسة على دعم الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والروحية، وتعزيز التفاعل المجتمعي من خلال منشآت متكاملة تخدم جميع الفئات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.