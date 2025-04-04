ميرنا نور الدين تكشف مفاجأة عن كواليس اعتداء العوضي عليها في "فهد البطل"

كشفت الفنانة ميرنا نور الدين كواليس مسلسل "فهد البطل" والمشاهد التي ضربها فيها أحمد العوضي فيها مؤكدة أن الضرب كان حقيقيا.

وقالت ميرنا نور الدين في لقائها ببرنامج "الراديو بيضحك" مع فاطمة مصطفى عبر إذاعة "الراديو 9090": "في ناس بتفتكر أن أحمد العوضي مبيضربش بجد في المشاهد وأنا قلت له إني هقول للناس أنك ضربت كل واحد فينا، هو بيضرب بجد بس طبعا عنده تكنيك وعارف بيضرب إزاي بس أنا واحدة من الناس اللي اتعورت غصب عنه لأنه بيبقى لابس خاتم فعورني في وشي وإيده عفية لما بيمسك إيدي بتوجعني حتى أكتر ما بيضربني بالقلم".

وتابعت ميرنا نور الدين: "أحمد العوضي لما ضربني بالقلم قالي لازم أضربك عشان تحسي بالمشهد وبعد ما خلصنا قلت له حسيت خلاص".

وأكملت ميرنا نور الدين: "مش أول مرة نشتغل مع بعض أنا وأحمد العوضي بس دي أول مرة يبقى هناك مساحة كبيرة مع بعض، هو من أكثر الناس مش بيركز مع نفسه بيركز معانا، عايز أن إحنا كلنا ننجح مش هو بس وبالتالي طول الوقت بنتناقش عن المشاهد مع بعض، لو في لازمة معينة إحنا أصحاب أنا وهو وكارولين عزمي وعصام السقا، وكان ممكن يتريق لو قلت جملة بطريقة معينة يقولي دي مش من "شق التعبان" إعدلي لسانك، زي كلمة "بالله" أول أيام التصوير كنت بقولها عادي بطريقة ميرنا مش "كناريا" هو كان بيساعدني جدا والكيميا بينا حلوة".

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