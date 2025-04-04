الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ميرنا نور الدين تكشف مفاجأة عن كواليس اعتداء العوضي عليها في "فهد البطل"

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

كشفت الفنانة ميرنا نور الدين كواليس مسلسل "فهد البطل" والمشاهد التي ضربها فيها أحمد العوضي فيها مؤكدة أن الضرب كان حقيقيا.

 

وقالت ميرنا نور الدين في لقائها ببرنامج "الراديو بيضحك" مع فاطمة مصطفى عبر إذاعة "الراديو 9090": "في ناس بتفتكر أن أحمد العوضي مبيضربش بجد في المشاهد وأنا قلت له إني هقول للناس أنك ضربت كل واحد فينا، هو بيضرب بجد بس طبعا عنده تكنيك وعارف بيضرب إزاي بس أنا واحدة من الناس اللي اتعورت غصب عنه لأنه بيبقى لابس خاتم فعورني في وشي وإيده عفية لما بيمسك إيدي بتوجعني حتى أكتر ما بيضربني بالقلم".

 

وتابعت ميرنا نور الدين: "أحمد العوضي لما ضربني بالقلم قالي لازم أضربك عشان تحسي بالمشهد وبعد ما خلصنا قلت له حسيت خلاص".

 

وأكملت ميرنا نور الدين: "مش أول مرة نشتغل مع بعض أنا وأحمد العوضي بس دي أول مرة يبقى هناك مساحة كبيرة مع بعض، هو من أكثر الناس مش بيركز مع نفسه بيركز معانا، عايز أن إحنا كلنا ننجح مش هو بس وبالتالي طول الوقت بنتناقش عن المشاهد مع بعض، لو في لازمة معينة إحنا أصحاب أنا وهو وكارولين عزمي وعصام السقا، وكان ممكن يتريق لو قلت جملة بطريقة معينة يقولي دي مش من "شق التعبان" إعدلي لسانك، زي كلمة "بالله" أول أيام التصوير كنت بقولها عادي بطريقة ميرنا مش "كناريا" هو كان بيساعدني جدا والكيميا بينا حلوة".

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد العوض ادى أحمد العوضي برنامج الراديو بيضحك راديو 9090 الفنانة ميرنا نور الدين

مواد متعلقة

أول فيلم عربي يعرض بتقنية IMAX، معلومات عن "المشروع X" لـ كريم عبد العزيز

تامر مرسي يعلن موعد عرض فيلم المشروع

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية قوية ورسائل حاسمة من السيسي لرؤساء أمريكا وإيران وفلسطين وباكستان

حقيقة عقد ميدو مؤتمرا صحفيا في لندن لعرض أزمة مباراة القمة

الأكبر وتطال أسطوانة البوتجاز، الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود قبل اجتماع لجنة التسعير

حبس المتهمين في إصابة الطفلة إيمان خلال رشق قطار بالحجارة بالمنوفية

رد صيني صاعق على ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات القادمة من أمريكا

ارتفاع كبير في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 إبريل 2025

"فيس بوك" يضع هند صبري في حرج بسبب تعزية نضال الشافعي، والفنانة توضح

اتحاد اليد يخطر “باستور” بانتهاء رحلته مع منتخب مصر

منوعات

المزيد

اكتشاف كميات ضخمة من المعادن الأرضية النادرة في كازاخستان

لقطات من حفل زواج نجل رئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

«جيمس ويب» يكتشف مجرة ميتة في الكون المبكر

بكتيريا قاتلة وفشل كلوي للأطفال، تحذير عاجل من نوع شهير من الجبن الاسكتلندي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

مكعبات سكر أبيض طبيعي يسجل 167 جنيها

طن الأرز الأبيض عريض الحبة يسجل حوالي 27.1 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

فضلها وحكم جمع نيتها مع قضاء رمضان.. كل ما تريد معرفته عن أحكام صيام الست من شوال (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم تطويل الإمام في الركوع انتظارا لمن يريد الصلاة

ما حكم صيام الست من شوال؟ وهل يجوز الجمع بينها وبين صيام قضاء رمضان؟

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بالسعادة والترابط الأسري

المزيد
الجريدة الرسمية