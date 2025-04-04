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اشتباكات عنيفة بين شباب داخل نادي السنطة بالغربية تثير الجدل (فيديو)

اشتباكات عنيفة بين
اشتباكات عنيفة بين شباب داخل نادي السنطة تُثير الجدل

 شهد نادي السنطة الرياضي بـ محافظة الغربية مساء أمس مشاجرة عنيفة بين عدد من الشباب داخل أسوار النادي تحولت إلى ما يشبه "خناقة شوارع"، وسط حالة من الفوضى والذعر بين الأعضاء والعائلات المتواجدة في مشهد غير معتاد على أجواء النادي المعروف بهدوئه.

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وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر اشتباكات بالأيدي وتراشق بالألفاظ بين طرفين من الشباب ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين وسط مطالبات بضرورة التدخل العاجل من الجهات المعنية للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسببين.

وأكد أحمد سالمان أحد شهود عيان أن المشاجرة بدأت بخلاف شخصي تطور سريعًا إلى عنف جماعي في ظل غياب ملحوظ لتدخل أمني سريع داخل النادي ما دفع بعض الأعضاء إلى الاتصال بالشرطة.

وفي السياق ذاته، طالبت عدد من أسر الأعضاء بتدخل مديرية الشباب والرياضة بـ الغربية، وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمراجعة أداء مجلس الإدارة والإجراءات الأمنية بالنادي، خاصة في أوقات الذروة.

فيما لم يصدر بيان رسمي من مجلس إدارة نادي السنطة بشأن تفاصيل الواقعة أو الإجراءات المتخذة.

ومن جانبها صرح مصدر مسئول بمديرية الشباب والرياضة بـ الغربية بفتح تحقيق عاجل حيال تلك الواقعة ومحاسبة المسئول.

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