الأحد 30 مارس 2025
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خارج الحدود

زيلنسكي: وحشية الضربات الروسية اليومية تظهر عدم اهتمام بوتين بالحلول الدبلوماسية

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، مساء اليوم الأحد: إن وحشية الضربات الروسية اليومية تظهر مدى عدم اهتمام بوتين بالدبلوماسية.

وأضاف زيلنسكي: "منذ أسابيع تلقينا اقتراحا أمريكيا بوقف إطلاق نار غير مشروط، وكان رد روسيا بالمسيرات والصواريخ والقنابل.. العقوبات على روسيا ضرورية ونحن بحاجة إلى مزيد من قوات الدفاع الجوي".

 

محادثات روسيا والولايات المتحدة في السعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة حققت الكثير من التقدم في أوكرانيا، وفيما يتعلق بالشرق الأوسط.

وبدأت روسيا والولايات المتحدة محادثات في السعودية، الإثنين، لبحث هدنة محتملة في أوكرانيا التي تشهد حربا تشنها روسيا منذ نحو 3 سنوات، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات.

وقال المصدر: إن الوفد الروسي الذي يضم السناتور والدبلوماسي السابق غريجوري كاراسين وعضو جهاز الأمن الفدرالي سيرجي بيسيدا، التقى الوفد الأمريكي في الرياض.

 

تطبيع العلاقات بين البلدين أبرزأهداف المحادثات

وتهدف هذه المحادثات إلى تطبيع العلاقات بين البلدين ومناقشة جهود إنهاء  الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الخميس، أنه من المتوقع أن تتواصل المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة على مستوى الخبراء في المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، وربما يتم عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب ناقشا الحاجة إلى مثل هذه المحادثات والممثلين المحتملين لكل دولة، لكنه قال: إن الكرملين ليس مستعدا للإعلان عن هوية الممثل الروسي.

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زيلنسكي بوتين الرئيس الأوكراني روسيا ترامب روسيا والولايات المتحدة

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